Marília Mendonça é a artista mais ouvida do primeiro semestre no Spotify

Segundo um levantamento realizado, a artista lidera o ranking que contabiliza dados do primeiro dia de janeiro até o dia 7 de julho

A cantora Marília Mendonça, que morreu em novembro de 2021 após uma queda de um avião, é a artista mais ouvida dos primeiro seis meses do ano no Spotify.

De acordo com levantamento pedido pelo site F5, a artista lidera o ranking que contabiliza dados do primeiro dia de janeiro até o dia 7 de julho. Ela é seguida na ordem por Henrique e Juliano, Gusttavo Lima, Jorge e Mateus e Maiara e Maraisa.

O sertanejo pop e o sertanejo universitário foram os dois segmentos mais queridos pelos usuários da plataforma no mesmo período da pesquisa.

Já quando o assunto são as músicas mais ouvidas, estão no top 3 “Malvadão 3”, de Xamã, na primeira colocação, “Mal Feito – Ao Vivo”, de Hugo e Guilherme e “Vai Lá Em Casa Hoje”, de George Henrique e Rodrigo. Gusttavo Lima, com “Boqueado”, e Pedro Sampaio, com “Dançarina”, completam a lista.