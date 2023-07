Marido de Tori Kelly detalha estado de saúde da cantora, internada com coágulos

A novidade foi postada no Instagram do companheiro da cantora, André Murillo

Após desmaiar em um jantar com os amigos, a cantora Tori Kelly, de 30 anos, foi internada às pressas no domingo, 23. Segundo o site TMZ, a artista estava com coágulos nas pernas e nos pulmões. Apesar das notícias graves, o marido de Tori deu boas atualizações nesta quarta-feira, 26.

A novidade foi postada no Instagram do companheiro da cantora, André Murillo. “Tori está sorrindo novamente e se sentindo mais forte”, relatou. “Não estamos totalmente fora do perigo, mas já vemos o sol. Estamos só esperando mais algumas respostas.”

Na postagem, ele também agradeceu o carinho que vem recebendo. “O seu amor e gentileza têm sido avassaladores”, escreveu.

Em sua publicação anterior, na terça-feira, 25, André havia compartilhado versos da música Where Do I Fit In, do artista Justin Bieber e com participação de Kelly. O trecho escolhido dizia: “Quando estou sozinho e medo é tudo que vejo / Sentado no silêncio com essas inseguranças / E você me lembra, você está me segurando / E você me ama completamente, você sempre está do meu lado”.

Tori e André estão juntos desde 2016 e se casaram em 2018. O casal tem dois cachorros, Frodo e Dobby.

