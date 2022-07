Mariana Rios diz que homem tem que pagar a conta no primeiro encontro

Durante o bate-papo em um podcast, a apresentadora falou sobre a polêmica envolvendo a fala do ator Caio Castro

A apresentadora do “Ilha Record”, Mariana Rios, de 37 anos, comentou sobre a polêmica envolvendo a declaração do ator Caio Castro, de 33 anos, sobre o homem pagar a conta no primeiro encontro.

Após Caio dizer que se sente incomodado por ter a “obrigação” de arcar com os dates, a atriz disse que para ela, o homem tem que pagar a conta no primeiro encontro por uma questão de cavalheirismo.

“O boy tem que pagar a conta no primeiro encontro. Isso é cavalheirismo. Isso é ser um gentleman. Isso não quer dizer que ele vá me bancar, me sustentar, que eu dependo dele, que eu estou usufruindo de uma coisa que é dele. Isso é uma coisa do homem para com a mulher. Eu acho bacana”, disse ela no “Poccast”, podcast apresentado por Lucas Guedez e Rafa Uccman.

“No próximo eu pago, a gente divide, mas no primeiro encontro, o homem tem que pagar”, finalizou.