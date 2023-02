Mariana Goldfarb lamenta busca por polêmicas em encontro com Alinne Moraes, ex de Cauã

A modelo disse que ficou assustada com os comentários que viu sobre o encontro

Durante o Carnaval deste ano, a modelo Mariana Goldfarb, mulher do ator Cauã Reymond, se encontrou com a atriz Alinne Moraes durante o Baile do Arara, um dos camarotes da Sapucaí, no Rio de Janeiro. O encontro do trio não passou despercebido, mas ela afirmou se sentir incomodada com a repercussão.

“Eu gosto de aproveitar as situações que acontecem comigo para levantar questionamentos e dar dicas que considero importantes de maneira geral na sociedade”, começou ela. “Fomos no Baile da Arara e, quando estávamos indo embora, demos de cara com Alinne Moraes, aquela deusa, que já teve um relacionamento amoroso com o meu marido, Cauã. E tudo bem”.

A modelo disse que ficou assustada com os comentários que viu sobre o encontro e que não entende porque as pessoas ainda estimulam a rivalidade feminina. “As pessoas continuam batendo na tecla de que mulheres precisam ser rivais e que elas não podem se gostar”, continuou.

“Espera-se uma rivalidade, um burburinho, uma competição, comparação, um ódio velado. Lamento imensamente, mas do lado daqui, tanto eu quanto Aline, não existe isso. Somos mulheres em constante evolução. Queria aproveitar e dizer como vocês esperam o circo pegando fogo, parece que a vida de vocês é amarga”, finalizou. “Parem de criar coisa onde não tem, cuidem da sua vida”.