Maria Lina diz não saber o motivo do término com Whindersson

A influenciadora digital Maria Lina Deggan, 23, esteve no episódio de estreia do VacaCast, podcast da atriz Evelyn Regly, 38, e comentou sobre a perda do filho João Miguel e o término com o humorista Whindersson Nunes, 27, que segundo ela, é uma incógnita até os dias de hoje.

“Muito difícil porque quem quis [terminar o relacionamento] foi ele. Passamos por um baque muito grande, então prefiro não tentar saber o motivo”, começou a estudante de engenharia. “Ele é uma pessoa que tem os problemas dele, eu tenho os meus.”



Deggan seguiu dizendo que apenas ela e Whindersson sabem o que realmente aconteceu no relacionamento deles, que teve início em novembro de 2020. “Não sei o que causou, é uma mistura de muita coisa. Não o julgo, já o perdoei, porque amor é isso”, completou ela.



Ela ainda disse que o período da perda de seu filho, que nasceu prematuro de 22 semanas, foi extremamente difícil. “Ele [Whindersson] não tem culpa de nada, mas de qualquer forma, perder o pai do meu filho também [foi difícil]. Eu não queria levantar, não queria trabalhar. Às vezes me dava saudade do meu filho, e eu convivi apenas 30 horas com ele”, disse.



No fim de 2021, em entrevista a revista Marie Claire, Deggan já havia revelado que foi Whindersson quem quis colocar um ponto final na relação. “Não foi uma escolha minha. Por mim isso não teria acontecido. Foram meses de muito sofrimento, né? Primeiro perdi meu filho, e depois a pessoa que estava do meu lado, o pai do João Miguel, que escolheu sair da minha vida”, disse na época.



Na conversa, ela também disse que apesar do término, a relação dos dois continua boa. “Temos uma ligação para a vida toda, que é nosso filho. Tenho muito respeito e carinho por ele, foi uma pessoa bem importante, esteve comigo no melhor e no pior momento de minha vida. Eu o admiro de verdade.”