Maria descobre que comemora aniversário na data errada 

A cantora compartilhou a informação nas suas redes sociais e vários seguidores se identificaram com a confusão da ex-bbb

A ex-bbb e cantora Maria comentou que descobriu ontem (18), dia do seu aniversário, que comemora na data errada há 22 anos. “Hoje é meu aniversário e eu descobri uma coisa: eu nasci no dia 17, e comemoro errado há 22 anos. O legal é que agora eu tenho dois dias pra comemorar”, publicou ela no Twitter.

Maria ainda explicou que conversou com um grupo de amigas e que elas disseram que é comum existir uma margem de erro no horário de registro do hospital.

“Geralmente anotam a hora que a criança nasceu quando vão pesá-la e não quando ela sai do útero. Eu nasci 00h02 do dia 18… Descobri que na verdade foi dia 17”, escreveu.

Vários seguidores comentaram no post de Maria e disseram que também comemoram o aniversário em um dia diferente do nascimento.

“Comemoro o meu dia 13/07. Amo essa data, dia internacional do rock, é número da sorte. Um belo dia, já adulto, minha mãe soltou: ‘Ah meu filho, engraçado que você na verdade nasceu dia 12’. Eu: ‘como assim?’. Eu nasci às 23:55 do dia 12, mas me registraram dia 13 em homenagem aos meus avós”, publicou um.

Recentemente, Maria e Linn da Quebrada curtiram a noite de São Paulo juntas e a mãe de Linn, Dona Lilian, disse que aprovaria o relacionamento das duas. “Tudo o que eu quero é você com a Maria mesmo, porque eu sei que ela vai te fazer feliz”, disse.