Marcos Caruso se casa com o namorado aos 70 anos em Lisboa, em Portugal

Aos 70 anos, Marcos Caruso, no ar na novela “Travessias”, se casou com o técnico de enfermagem Marcos Paiva neste domingo (18). O anúncio foi feito no Instagram de Paiva a partir de uma foto das mãos dos dois com alianças e a legenda “Lisboa, 18”.

Caruso esteve na capital de Portugal para assistir à peça “Trair e Coçar É Só Começar”, inspirada no filme que ele escreveu nos anos 1980.

O casal recebeu felicitações de colegas do meio artístico, como Heloisa Périssé e Ana Beatriz Nogueira.

Por 20 anos, Marcos Caruso foi casado com atriz Jussara Freire, com quem teve dois filhos –Caetano Caruso e Mari Caruso. A família cresceu com a chegada dos netos Bento e Clarice.

Sempre discreto em relação à sua orientação sexual, o veterano da Globo também já namorou a coreografa Dani Calichio, mas nunca declarou publicamente ser bissexual.