Marco Pigossi faz aniversário e ganha surpresa na cama do namorado

O ator Marco Pigossi completou 33 anos nesta terça-feira (1º) e ganhou uma surpresa na cama do namorado, o cineasta Marco Calvani. Ele compartilhou nas redes sociais a foto de um buquê de flores e uma torta de frutas vermelhas com velinhas.

Amigos do ator comentaram a publicação dando parabéns. “Um mundo de amor e possibilidades para você! Feliz 33, saúde”, escreveu a atriz Fernanda Paes Leme. O cineasta Fernando Grostein comentou: “Feliz aniversário amigo querido!”



A atriz Fabiula Nascimento escreveu: “Viva, viva, viva! Amor, saúde e sorte. Feliz vida.” Já a atriz Isis Valverde comentou: “Parabéns, que continue sempre voando! Você merece, meu amigo do coração.”



Pigossi assumiu o namoro com Calvani, em novembro do ano passado. Ele compartilhou uma foto de mãos dadas com o namorado em uma praia, na Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos.



“Feliz Dia de Ação de Graças. PS: choca zero pessoas”, escreveu o ator na legenda da foto. O diretor publicou a mesma foto com a mensagem: “Grato por isso”.



Vários internautas comentaram a publicação de Calvani elogiando o novo casal. “Esse homem [Marcos Pigossi] era meu sonho. Então, por favor, [Calvani] aproveite muito ele”, escreveu na época uma fã do ator.



Quarenta dias depois de assumir o namoro, Pigossi deu um longo depoimento à revista Piauí sobre sua jornada de aceitação, o medo que sentia de descobrirem sua orientação sexual quando era galã de novelas na TV Globo e o afastamento do pai.