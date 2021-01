Marcius Melhem processa Dani Calabresa, expõe áudios em ação e pede indenização

PUBLICIDADE

O ator Marcius Melhem entrou com uma ação de indenização por danos morais e materiais contra a humorista Dani Calabresa, nesta quinta-feira (14). Segundo o advogado do humorista, Melhem tem provas de que tinha intimidade com Calabresa. “É absolutamente incompatível com aquele esperado de uma sedizente vítima de assédio”, diz o texto da ação.

De acordo com a reportagem daUOL, Melhem pede uma indenização de R$ 200 mil, que promete doar para a Associação de Assistência a Criança Deficiente (AACD), além de cobrar um ressarcimento do custo de tratamento psiquiátrico/psicoterápico a que se submeteu entre fevereiro e dezembro de 2020, no valor de R$ 46,4 mil, por causa do “grave sofrimento moral e psíquico” que ele teria sofrido, assim como retratação pública de Calabresa.

O advogado do ator diz que a inclusão de áudios e mensagens íntimas na ação “justifica-se e faz-se necessária para o fim de se restabelecer a verdade dos fatos e demonstrar a tônica que regia o relacionamento” dos dois.

A exposição dos áudios e mensagens na ação de Melhem tenta mostrar que “a relação pessoal e profissional entre o autor e a ré se manteve harmoniosa, com a mesma afetuosidade, nos meses e nos anos seguintes”.

Segundo o advogado, “fosse verdade o veiculado na Piauí, não seguiria a ré requisitando conselhos pessoais e profissionais ao autor. Fosse verdade, não teria a ré encaminhado dezenas de áudios carinhosos ao autor, enaltecendo-o nos âmbitos pessoal e profissional. Fosse verdade, não teria enviado áudios e mensagens para comentar e divertir-se com situações inusitadas por ela vivenciadas.”