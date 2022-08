Marcius Melhem celebra vitória na Justiça contra Dani Calabresa, que o denunciou

Em janeiro de 2020, a humorista e outras sete mulheres denunciaram Melhem à Justiça por assédio moral e sexual

Marcius Melhem usou as redes sociais para comemorar a decisão do Tribunal de São Paulo de arquivar queixa-crime movida por Dani Calabresa, que pediu à Justiça que proibisse o ator de publicar ou mostrar mensagens trocadas entre os dois por WhatsApp.

“Dois anos se passaram e a ordem das coisas vai sendo esquecida. A decisão da Justiça se baseia nessa linha do tempo que mostra a covardia que me destruiu publicamente. A verdade será contada”, escreveu Melhem em seu perfil no Twitter.

No Instagram, o ator declarou que “a decisão da Justiça representa muita coisa, mas sobretudo o meu direito de mostrar provas publicamente, já que fui atacado publicamente”. “Na hora certa, todos verão e se chocarão com o que se esconde por trás dessa decisão.”

Na última quarta-feira, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu arquivar a queixa-crime de Dani Calabresa contra o ator. A ação não cabe mais recurso da decisão.

A coluna de Ricardo Feltrin, do UOL, informou que a decisão é relacionada apenas às mensagens, e não à denúncia de assédio que segue na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher.

Em janeiro de 2020, Dani Calabresa e outras sete mulheres denunciaram Marcius Melhem à Justiça por assédio moral e sexual. Durante entrevista a este jornal em dezembro do mesmo ano, o ex-diretor da Globo mostrou mensagens que, segundo ele, sugeriam relação amigável com Calabresa na época em que os crimes contra a atriz teriam ocorrido.