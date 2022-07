Maraisa faz montagem com Elonk Musk e manda novo recado

No início desta semana, a cantora surpreendeu os seus seguidores ao mandar o primeiro recado ao bilionário

A cantora Maraisa, 34, da dupla com Maiara, mandou outro recado para o bilionário Elon Musk, 51, na noite desta quinta-feira (28). A artista também fez uma brincadeira no Twitter e compartilhou uma montagem onde aparece ao lado de “Lonlon”, apelinho carinhoso que ela criou para o magnata.

“Lonlon veio direto dos EUA para o show de hoje! Quanta alegria recebê-lo! Bem-vindo meu amor, obrigada por me apoiar”, escreveu. Em outro tuíte, ela respondeu um texto que Musk dizia ser mais difícil fazer amigos do que inimigos.

“Oi Lonlon, não fique triste! Sabemos do bem que você faz pela humanidade, vem ver minha casa aqui em Goiânia, no Brasil. Todos aqui te amam, incluindo eu! Você é o melhor!”, escreveu a cantora, em inglês. Nos comentários, fãs e internautas elogiaram o tuíte “bilíngue” da artista e também se divertiram com o apelido inventado para o CEO da SpaceX.

No início da semana, Maraisa surpreendeu os fãs ao mandar o primeiro recado ao bilionário. Ela interagiu com Musk após o empresário negar boatos sobre um romance com Nicole Shanahan, ex-mulher de Sergey Brin, cofundador do Google e seu amigo. “Não faço sexo há séculos”, afirmou o fundador da Tesla.

Maraisa respondeu criando um apelido para o bilionário e dizendo que os dois têm muitas coisas em comum. “Lonlon, temos muitas coisas em comum, sabia?”, disse. “Você tinha que vir para o Brasil me conhecer. Mas com que jeito, né? Você tá sempre trabalhando e eu também… difícil.”