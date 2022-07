Maraisa brinca e chama Elon Musk para conhecê-la

Nas redes sociais a cantora fez um convite ousado ao empresário e afirmou que eles “tem muita coisa em comum”

Após o bilionário Elon Musk revelar que não faz sexo há séculos, Maraísa fez um convite ousado ao empresário e afirmou que “os dois têm muitas coisas em comum”.

“Você tinha que vir aqui para o Brasil me conhecer! Mas com que jeito né? Você tá sempre trabalhando e eu também… Difícil!”, escreveu ela no Twitter, marcando o perfil do bilionário na publicação.

O amigo de Maraísa, o cantor Cesar Menotti, logo comentou na publicação. “Oi, Elon Musk. Você conhece golpe? Procure a palavra golpe no Google”, brincou.

Em maio deste ano, a cantora contou nas redes sociais que estava com o coração dividido entre dois famosos: o cantor Cesar Menotti e o apresentador Danilo Gentili.

A artista, inclusive, compartilhou nas redes um vídeo dos dois duelando por ela.