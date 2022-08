Manoel Soares relata desconfiança sobre filha ter sofrido assédio

O ‘Encontro’ repercutiu nesta manhã a notícia sobre o juiz do trabalho alvo de pelo menos dez denúncias de assédio sexual

Na manhã desta terça-feira (16) o ‘Encontro’, da TV Globo, repercutiu a notícia sobre o juiz do trabalho alvo de pelo menos dez denúncias de assédio sexual. Enquanto falavam sobre o assunto, Manoel Soares relembrou uma situação delicada que viveu com a filha.

“A minha filha uma vez chegou em casa, ela tava super nervosa, e eu perguntei para ela: ‘filha, o que você viveu foi assédio?’ E ela me disse uma coisa que eu… ela disse ‘pai, eu não sei'”, contou o apresentador.

Na sequência, Manoel questionou à Luanda Pires, diretora de relações institucionais do Me Too Brasil entrevistada do programa, o que é assédio.

“Todo contato sem consentimento. A gente pode dar uma cantada sem tocar no corpo da mulher”, respondeu Luanda, lembrando que assédio não é só físico. “Não, você pode me cantar, eu falar não para você e você insistir. Depois do ‘não’, é assédio”.

Marcos Scalercio

O ‘G1’ teve acesso a denúncias de dez mulheres contra Marcos Scalercio, de episódios que teriam acontecido entre 2014 e 2020. Os relatos foram reunidos pela organização Me Too Brasil, que faz acolhimento e dá apoio jurídico a vítimas de assédio.

Algumas vítimas afirmam que o juiz do trabalho tentou agarrá-las e beijá-las à força dentro do seu gabinete no Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, na Barra Funda. Outras, que o assédio ocorreu em uma cafeteria próxima ao cursinho, que fica na Liberdade, no Centro da capital paulista, ou por mensagens de texto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, segundo o Me Too, uma das vítimas o denuncia por ter participado de uma reunião de vídeo completamente nu e se masturbando.