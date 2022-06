Malu Verçosa se vinga de Daniela Mercury após flagra polêmico de Ludmilla

Jornalista dá susto na cantora e brinca: ‘Agora sim, está tudo resolvido’

Malu Verçosa, mulher de Daniela Mercury, levou na esportiva a secada que a cantora deu na dançarina Brunna Gonçalves durante um evento em São Paulo, no último sábado (18). O flagra feito pela companheira da ex-BBB, Ludmilla, viralizou e até provocou risos na baiana, que pressentiu o perigo. “Aí você me quebra, vai dar ruim aqui para mim”, avisou Daniela, 56.

Nesta segunda-feira (20), a jornalista decidiu tornar público o castigo que deu na intérprete de “O Canto da Cidade”, “Pantera Negra Deus”, “À Primeira Vista”, entre outros sucessos. Malu, 45, assustou a mulher enquanto ela tentava tirar fotos de alguns pássaros pegando na perna como se fosse um bicho rasteiro. Daniela se assustou e ficou irritada com a “pegadinha”. “Agora sim, está tudo resolvido”, brincou na legenda da postagem.

Antes, Daniela já tinha publicando um vídeo em que aparecia dançando com a jornalista antes de um show. “O forró apaziguando a treta do funk com o axé. Tudo em paz no palco real!! Malu Verçosa eu te amoooooo!”, escreveu.

Daniela Mercurye Malu estão juntas desde 2013. Recentemente, a jornalista revelou pelas redes sociais que recentemente descobriu um nódulo no pulmão, mas que, talvez por um milagre, ele “diminuiu drasticamente” e uma cirurgia foi descartada.