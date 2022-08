Maisa compartilha fotos durante as gravações da série ‘De Volta aos 15’

Na postagem, a atriz mostrou a página do roteiro do primeiro episódio e acabou revelando informações do time de roteiristas da série

Maisa Silva deixou os fãs eufóricos na última segunda-feira, dia 8. É que a atriz postou algumas fotos nas redes sociais, durante as gravações da 2ª temporada da série “De Volta aos 15”, da Netflix, onde é a protagonista. “Está na hora de voltar no tempo, Anitinha malukinha”, escreveu a artista. Na trama, Maisa divide a personagem Anita com Camila Queiroz. Uma faz Anita na adolescência e a outra, na fase adulta. Na postagem, a atriz acabou mostrando também a primeira página do roteiro do primeiro episódio e acabou revelando informações do time de roteiristas da série. O episódio é assinado por Vitor Brandt, que já escreveu “Historietas Assombradas – O Filme” (2017), “Malhação” (2017-2018) e “As Five” (2020-2021). A produção tem ainda a colaboração de Amanda Jordão, Gautier Lee, Ray Tavares e Pedro Riera. A Netflix ainda não anunciou a data de estreia da 2ª temporada da série. Estadão Conteúdo. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa) CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE