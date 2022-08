Mãe de Leandro Lo publica homenagem ao atleta morto após ser baleado

O atleta foi morto com um tiro na cabeça após um desentendimento; O suspeito de ter feito o disparo é um tenente da Polícia Militar

A mãe do lutador de jiu-jítsu Leandro Lo, morto após ser baleado durante um show em São Paulo, publicou nesta segunda (8) uma homenagem ao filho em sua conta no Instagram. “Meu herói, você foi um presente de Deus na minha vida.”

“Vou sentir tanto sua falta, está faltando um pedaço de mim. Te amo eternamente filho amado. Guardarei as lembranças boas que foram muitas. Você fazia eu me sentir a mãe mais amada do mundo. Muito obrigada pelo seu amor, seu cuidado. Te amo muito, saudade eterna”, diz o texto da homenagem.

O atleta foi morto com um tiro na cabeça após um desentendimento. O suspeito de ter feito o disparo é o tenente da Polícia Militar Henrique Otavio Oliveira Velozo, 30. Ele se entregou no início da noite deste domingo (7) à Corregedoria da corporação após a Justiça decretar a prisão temporária por 30 dias.

Segundo o advogado da família do lutador, Velozo teria provocado o atleta, que o derrubou e imobilizou. O homem teria, então, sacado uma arma e, de frente para a vítima, disparado uma única vez na cabeça do lutador, que foi atingido na testa. O atirador teria ainda chutado duas vezes a cabeça de Lo, enquanto este estava caído no chão, segundo colegas do campeão mundial.

Lo recebeu os primeiros socorros de um médico no local e foi levado ao Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya. A família confirmou neste domingo (7) a morte cerebral do atleta.

Leandro Lo será velado nesta segunda em cerimônia restrita a familiares e amigos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Militar disse lamentar o ocorrido e afirma ter instaurado uma “apuração administrativa”, segundo nota da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

Em suas redes sociais, o Clube Sírio disse que se solidariza com a família do lutador durante um evento “realizado por terceiros”. A instituição diz colaborar com a investigação.

O Grupo Pixote, que se apresentava no clube, também se manifestou e, nas redes sociais, lamentou “profundamente o ocorrido”. “Nossos sentimentos aos familiares e amigos do lutador Leandro Lo. Desejamos luz e paz neste momento”, escreveu a banda.