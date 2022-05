Mãe de Gabriel Medina detona relação dele com Yasmin Brunet: ‘Não era amor’

O relacionamento entre Gabriel e Yasmin foi a gota d’água para a briga que causou a ruptura entre o atleta e sua família

Mãe de Gabriel Medina, Simone Medina detonou a relação entre o surfista e a ex-nora, a modelo Yasmin Brunet, durante entrevista ao Domingo Espetacular (Record), programada para ir ao ar neste domingo (8). Segundo ela, Gabriel se precipitou em subir ao altar.

“Eu sabia que não iria durar, entendeu? Eu mesma falei, e ele sabe que eu dava até dezembro para terminar tudo. Gabriel é intenso em tudo. Ele é intenso no apaixonar, é intenso na hora que ele não quer mais e ele deleta”, diz ela no papo.

Na opinião dela, não existia sentimento verdadeiro entre ambos. “Eu o conheço. E paixão acaba, entendeu? Não era amor”, emendou. O casamento terminou em janeiro deste ano.

O relacionamento entre Gabriel e Yasmin foi a gota d’água para a briga que causou a ruptura entre o atleta e sua família. O afastamento levou Medina a demitir de Charles Saldanha, padrasto que era seu técnico havia muitos anos. Oficialmente, ele afirmou que a decisão era para que o padrasto pudesse se dedicar à carreira da irmã mais nova, Sophia.

Em setembro de 2021, Simone afirmou ao F5 que o filho exigiu que ela e o seu marido renunciassem aos cargos que tinham até mesmo no instituto que leva o nome do surfista, em São Sebastião, no litoral paulista.

Medina e Brunet pararam de seguir a mãe e o padrasto nas redes sociais. No dia 22 de dezembro do ano passado, quando Gabriel completou 28 anos, a mãe dele fez um afago pela internet, dando a entender que estaria disposta a se reconciliar.

Mais recentemente, em entrevista ao Esporte Espetacular (Globo), Gabriel Medina afirmou que quer deixar que o tempo cure as feridas e não descartou que todos possam se reconciliar no futuro.