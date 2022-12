Mãe de Deolane, de ‘A Fazenda 14’, na UTI, aproveita popularidade e faz publicidade

Nos stories do Instagram da mãe da advogada, ela usa o celular para agradecer o fato de a filha ter saído do reality

Foi só a Deolane Bezerra sair de A Fazenda 14 (Record) para que as especulações com relação ao motivo da desistência começassem a pipocar. A princípio, ela deixou a sede por causa da mãe, Solange, que está internada na UTI. Porém, muita gente tem achado essa história um pouco esquisita.

Nos stories do Instagram da mãe da advogada, em uma das mensagens ela usa o celular, mesmo com todos os aparelhos conectados a ela, para agradecer o fato de a filha ter saído do reality.

Porém, com o nome dela em destaque na internet e uma maior popularidade, com quase 900 mil seguidores, Solange aproveitou para, entre um stories e outro, capitalizar com publicidade. Ela fez propaganda para um jogo online horas depois de aparecer doente numa cama de hospital.

A partir disso, muita gente começou a duvidar se ela está mesmo muito mal ou se a família da advogada quis tirar Deolane da casa apenas por receio de que ela perdesse o prêmio e entrasse em mais polêmicas. Apesar de Solange ter provavelmente gravado o stories antes da internação, o timing não foi bem recebido pelos fãs do reality.

No domingo (4), Deolane desistiu de A Fazenda (Record). Os competidores restantes foram informados de que a advogada recebeu a notícia de que sua mãe estava na UTI e resolveu sair do confinamento.

Irmã de Deolane, Dayanne foi até Itapecerica da Serra com carro de som para pedir que a peoa deixasse a sede. Também levou fogos de artifício e entrou ao vivo pelas redes sociais na porta de A Fazenda. Disse na ocasião que ninguém aparecia para poder resolver o problema e que a Record não queria avisar a peoa do estado de saúde da mãe. Depois de algumas horas, a peoa saiu.