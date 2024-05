Madonna foi apaixonada por Antonio Banderas enquanto ator era casado; relembre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A passagem de Madonna pelo Brasil para uma apresentação pública na praia de Copacabana, Rio de Janeiro, fez internautas relembraram do documentário “Truth or Dare” sobre a turnê “Blond Ambition” da diva pop.

Na produção de 1991, a cantora fala sobre a paixão que nutriu por anos por Antonio Banderas enquanto o ator espanhol era casado. Na produção, Madonna diz que assistiu a todos os filmes dele e que Banderas era uma das poucas pessoas que ela morreria para conhecer. Os dois se viram pela primeira vez em um jantar em Madrid promovido pelo cineasta Pedro Almodóvar.

“Passei a semana toda me preparando psicologicamente para essa festa, eu tinha tudo organizado na minha cabeça e pensava ‘vou fazer Antonio se apaixonar perdidamente por mim’. Só que havia um obstáculo importante que eu nunca realmente contei: a esposa dele.”

Na época, o ator era casado com a atriz Ana Leza. Madonna e o artista se reencontraram em 1996, quando contracenaram juntos no filme “Evita”. Porém, ele já estava casado com Melanie Griffith, mãe da atriz Dakota Johnson.

Anos depois, Almodóvar relembrou o jantar e demonstrou não ter gostado nem um pouco da maneira como a rainha do pop se comportou. No livro em que relata seus dias de quarentena durante a pandemia de coronavírus, ele escreveu que Madonna os tratou com desrespeito.

“Ela não pediu permissão para usar nossas imagens e até me legendou, porque meu inglês não devia ser tão bom”, escreveu. Em outro trecho, ele afirma que a cantora escolheu a disposição dos lugares nas mesas e que deixou Antonio longe da esposa.

“No final do jantar, Ana se atreveu a se aproximar da nossa mesa e disse sarcasticamente à loira: ‘Vejo você com meu marido, não me surpreende, todas as mulheres gostam dele, mas não me importo porque sou muito moderna’. Ao que Madonna respondeu: ‘Vai embora'”, narrou o cineasta.

Em uma entrevista dada em 2019, Banderas afirmou que não tinha ideia de que a cantora era apaixonada por ele e disse que ela foi uma das artistas mais comprometidas com quem ele já trabalhou.