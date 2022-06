Luva de Pedreiro desabafa contra empresário e diz: ‘Tiraram meu TikTok’

Iran Ferreira comentou em sua conta no Instagram que perdeu o acesso à sua conta no TikTok, onde acumulava 17,3 milhões de seguidores

O influenciador digital Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, desabafou na noite deste domingo (26) no Instagram, e afirmou que perdeu o acesso à sua conta no TikTok.

“É esculhambação, galera. Não estou nem mexendo no TikTok. Tá pedindo senha, tiraram meu TikTok agora. Só quem sabe a senha é o pessoal lá, meus ex-empresários. É esculhambação aí”, afirmou o influenciador em vídeo publicado nos stories.

Visivelmente incomodado, ele prosseguiu: “Eu comecei no TikTok foi sozinho, com Deus, todo mundo sabe.”

Na rede social, Luva de Pedreiro possui 17,3 milhões de seguidores, além de outros 15 milhões no Instagram.

A reportagem procurou pela ASJ Consultoria, empresa de Allan Jesus, que administra a carreira de Ferreira, para obter um posicionamento acerca da afirmação do influenciador sobre a perda do acesso ao TikTok. Até a publicação desse texto, não houve retorno.

Empresário rebate

O Allan Jesus, ex-empresário de Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, usou seu perfil no Instagram na noite de hoje (30) para rebater as acusações do seu ex-cliente sobre ter alterado a conta do TikTok.

“Venho aqui mais uma vez me pronunciar sobre acusações falsas e levianas que estou recebendo. Neste momento estou sendo ameaçado de morte, a minha família, a minha esposa, os meus filhos. Vazaram todos os meus dados pessoais, minhas informações na internet”, iniciou Jesus.

“Gostaria de deixar claro que na quinta-feira passada fomos solicitados pelo Iran a enviar para ele todos os acessos e login das redes sociais. Foi feito isso, temos como provar. Sobre o TikTok, que ele acabou de postar, ele estava conectado, conforme este print. No dia 24 ele estava conectado. Hoje à tarde eu fui surpreendido e fui desconectado da conta do TikTok. Por falta de conhecimento técnico de sua nova equipe, quando eles me desconectaram, eles esqueceram de alterar o e-mail de segurança, uma vez que o e-mail que o Iran usava não era um e-mail seguro. Eles deveriam ter alterado o e-mail de segurança antes de me desconectar”, continuou o empresário.

“Uma vez que tentaram logar em outro aparelho, se eles viram que tinham um e-mail de segurança, eles poderiam, assim como foi pedido na quinta-feira, me pedissem o código para logarem. Eles não fizeram isso. Só fizeram após o Iran ir para a internet me acusar, fazendo com que aumente ainda mais as ameaças a minha vida, a minha família, a minha integridade física e mental”, completou.

Mais cedo, Luva de Pedreiro também afirmou que não tem mais WhatsApp e pediu para ignorarem mensagens, já que ele não tinha mais acesso. Allan Jesus também comentou as acusações.

“Sobre o WhatsApp que o Iran mais uma vez me atacou hoje. O que acontece é que fui comunicado que ele não seguiria comigo e apenas hoje, devido as inúmeras ameaças que venho sofrendo, decidi cancelar algumas linhas de telefone. Ele usava uma linha minha há alguns meses, e apenas hoje eu decidi cancelar. Então uma vez que ele decidiu seguir sem mim, a sua equipe deveria ter orientado ele, ou ele mesmo ter vindo buscar uma nova linha de telefone para ele usar. Estou cancelando algumas linhas de telefone para que eu pare de receber ameaça e para que eu preserve a minha integridade e minha vida”, finalizou.

Relação conturbada com empresário

Luva de Pedreiro e Allan Jesus tiveram episódios conturbados na última semana. Durante uma live no Instagram, Iran Ferreira afirmou que faria uma pausa na carreira, e parou de seguir o empresário no dia seguinte.

A polêmica se reforçou após um texto publicado no site Metrópoles revelou que Luva possuía, em duas contas bancárias, saldos com valores em torno de R$ 7.500, considerados irrisórios devido aos seus patrocínios e o alcance de suas contas nas redes sociais.

Como resposta, Allan Jesus disse que as informações eram levianas, e apuradas de maneira seletiva.

Reportagem do UOL Esporte da última sexta-feira (24) apontou, a partir de dados obtidos na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, que o influenciador não possui controle total da empresa criada para gerir sua carreira e os recursos obtidos em contratos de publicidade.

A fatia de Iran Ferreira na Cara da Luva de Pedreiro Produções Artísticas SPE LTDA é de 45%, como mostrou o texto, enquanto Allan Jesus e o influenciador Victor Melo, juntos, somam 55% da empresa. Procurado para explicar a divisão da sociedade, Jesus não respondeu.

