Luiza, ex-dupla de Maurílio, abre o jogo sobre briga com empresário

O cantor sertanejo faleceu no final do ano passado, por complicações de um tromboembolismo pulmonar

Luiza Martins, de 29 anos, abriu o jogo sobre a briga que está tendo com o escritório Workflow, que era responsável por agenciar sua carreira com Maurílio. O sertanejo morreu no final do ano passado, por complicações de um tromboembolismo pulmonar. Comedida em relação ao processo, que ainda está sendo tramitado na justiça, ela explicou os motivos.

“Eu sou extremamente cautelosa, sempre avisei que estava resolvendo coisas burocráticas. Está tudo certo, está se resolvendo. Tudo o que foi falado sobre até o momento não fui eu que divulguei para ninguém, sou muito chata com essas coisas, mas o processo é público, então acaba saindo. Está desenrolando agora”, disse para a ‘Quem’.

Luiza ressaltou o apoio da família de Maurílio. “Eles estão sempre por dentro de tudo. A mãe dele me tratava como filha também. No show de Imperatriz que a família dele foi assistir foi difícil segurar a emoção. Ao mesmo tempo que ela ficava feliz em me ver no palco, ela procurava ele. Eu também fico sentindo muita falta. Vai passando um pouco a cada show que vou me acostumando. Acredito que vai diminuindo com o tempo, mas é estranho”, diz.