Luísa Sonza se emociona ao homenagear pai: ‘Vem logo me ver’

A cantora compartilhou alguns registros ao lado de seu pai e lamentou estar longe dele no Dia dos Pais, comemorado no último domingo

Luísa Sonza, de 24 anos, não segurou a emoção ao homenagear seu pai, César Luis, no último domingo (14). A cantora lamentou estar longe dele no Dia dos Pais e chorou de saudade.

“Estou aqui, chorando com saudade do meu pai. E pensando na sorte que tenho de ter um pai incrível. Sei que muita gente não tem a mesma sorte que eu. Isso me deixa muito triste, porque eu queria que todos tivessem um pai como eu tenho”, começou.

“Feliz Dia dos Pais para todos que merecem esse dia e feliz Dia das Mães que são pais ao mesmo tempo. Queria que esse dia fosse um dia para todas as pessoas. Meu pai é uma das coisas mais importantes da minha vida. Não imagino minha vida sem ele. Obrigada por todas as mães que têm que ser esse pilar ao mesmo tempo. Nem imagino isso”, continuou.

“Estou emotiva. Deem muito valor para a família de vocês, sejam quem vocês chamarem de família. Nada além disso importa. A vida é muito mais simples do que a gente acha que é. É estar com quem a gente ama, dar valor, aproveitar os momentos. Pai, te amo, você é o melhor do mundo. Estou com muita saudade, vem logo me ver”.

No feed do Instagram, ela compartilhou alguns registros com o pai e escreveu um texto. “Meu protetor, quem me ensinou sobre a vida, que me deu quase que literalmente asas pra voar com tudo que aprendi contigo. Me ensinou a cantar, me incentivou em todos os momentos, acreditava em mim antes mesmo de eu acreditar. Muito de tudo que eu conquistei foi pq tive você acreditando em mim sempre, principalmente antes do começo de tudo”, escreveu Luísa.

“Ah pai, como eu te amo! Como tenho orgulho de ter você como pai! Obrigada por ser o pai mais carinhoso e meloso desse mundo, obrigada por me ensinar como eu quero e devo ser tratada, obrigada, pai, por tudo. Eu tenho tanta sorte. Obrigada por ser pai até dos meus amigos, por proteger todos nós e ser um pilar na vida da gente. Pelos churrascos, os mousses e todas as comidinhas gostosas que você faz pra agradar quem está a sua volta. Você me ensinou e me ensina tanto. Bem que todos falam que eu sou a Cezinha! Eu te amo! Muito! Muito! Muito!”, finalizou.