Ludmilla dá carrão importado de R$245 mil para a mãe

O modelo presenteado é o Eclipse Cross, da marca japonesa Mitsubishi

A cantora Ludmilla presenteou, nessa sexta-feira, 20, sua mãe, Silvana Oliveira, com um carro importado valendo R$245 mil – o momento foi registrado nos stories da esposa da artista, a bailarina e ex-BBB Brunna Golçalves.

O modelo presenteado é o Eclipse Cross, da marca japonesa Mitsubishi. O carro é descrito como uma “combinação do 4×4 com o high-tech, perfeito para quem gosta de tecnologia e prazer ao dirigir” no site oficial da concessionária.

Após um ano recheado de aparições e conquistas para Ludmilla, incluindo seu grande show no festival Rock in Rio, em setembro, a artista decidiu investir nesse grande presente para sua mãe. Silvana sempre acompanhou de perto a carreira da cantora, sempre estando presente.

Na gravação compartilhada, a mãe de Ludmilla abre a porta da casa da cantora, perguntando-se porque está sendo chamada, enquanto Brunna repete “mistério”. Ao bater os olhos no carro, Silvana fica visivelmente emocionada, enquanto Lud vai lá abraçá-la.

“Olha o presentão que a Silvana ganhou da Ludmilla”, escreveu a esposa de Ludmilla nos stories, chegando perto do carro e comentando: “Olha o carrão! Tem até teto solar. Chocada. Que chique!”.

Além disso, a bailarina puxa um coro de “Ela merece!”, enquanto a sogra – já dentro do novo carro – repete “Olha, Bru”.

Em outubro do ano passado, Lud deu um presente para si mesma: um carro Rover Defender Effect 0 km, que custou mais de R$ 1 milhão e foi pago à vista, segundo sua assessoria.