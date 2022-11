Lucinha Lins relembra beijo em Claudio Heinrich: ‘Tinha idade para ser mãe dele’

A artista relembrou o momento durante uma entrevista ao podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo

Lucinha Lins revelou que considera o beijo que deu no ator e ex-paquito Claudio Heinrich como o único “bom mesmo” de sua carreira. A cena foi na novela Malhação, em 1997.

A artista relembrou o momento durante uma entrevista ao podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, após ser questionada se todos os seus beijos em cena haviam sido técnicos.

“A única vez na minha carreira que teve um beijo bom ali, para valer, foi com [uma pessoa que] eu tenho que aproveitar isso e agradecer do fundo do meu coração pela confiança, a ética, a amizade e o carinho que ele teve comigo. Foi com o Claudinho”, disse.

A atriz lembrou que foi convidada para o folhetim, que era transmitida às 17h: “E aí, sou chamada para a Malhação, tenho um encontro, uma reunião, Claudinho estava lá, o Dado, que era o grande protagonista”.

“E eu ainda gatona, porém, [tinha] idade para ser mãe dele. Vamos combinar, coisa séria. Podia ser linda, maravilhosa, mas tenho idade para ser mãe dele”, comentou ela, que é 19 anos mais velha que Heinrich.

Lucinha explicou que, durante essa primeira reunião, ficou sabendo do enredo na novela, na qual faria “uma mulher louca” que se apaixonada pelo personagem do ator.

“Quando a gente entendeu que era coisa barra pesada de ‘pegação’ das 23h, eu olhei para ele e falei: ‘Claudinho, eu tenho idade para ser sua mãe, não posso fazer isso não'”, completou a atriz, dizendo que os dois ficaram “desesperados”.

Apesar disso, ela contou que, no momento de gravar a cena para valer, Heinrich foi profissional: “Ele se jogou de uma maneira que poucos atores profissionais desse País conseguiram”.

Por fim, Lucinha ressaltou a admiração e carinho que sente pelo ex-paquito e explicou como foi a cena no final.

