Luciele Di Camargo alfineta prisão da filha do Belo: “Tal pai, tal filha”

Luciele Di Camargo alfinetou o cantor Belo após saber que a filha do artista foi presa.

Isadora Alkimin Vieira, de 21 anos, foi detida na última quarta-feira (11), na Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), no Rio de Janeiro, e está respondendo a acusação de integrar uma quadrilha especializada em golpes eletrônicos.

A atriz deixou um comentário em uma publicação feita pelo influenciador Hugo Gloss no Instagram, em que ele informava a prisão da estudante de odontologia. “A fruta não cai longe do pé. Tal aí, tal filha”, disse ela no post.

Vale ressaltar que o motivo da reação ácida de Luciele se refere à dívida que Belo tem com Denílson, seu marido, pelo fato do músico ter deixado o grupo Soweto na década de 90, logo após o ex-jogador ter comprado os direitos da banda.