Luciano Szafir volta a ser internado, agora por obstrução intestinal

O ator e apresentador Luciano Szafir, 55, voltou a ter problemas médicos e está internado desde sexta-feira (17) no Hospital Vera Cruz, em Campinas, no interior de São Paulo. O motivo agora é uma obstrução intestinal.

De acordo com o médico André Brandalise, responsável por acompanhar Szafir, o quadro é estável, mas não há uma previsão de alta. Szafir teve de ficar um tempo em jejum para que o corpo voltasse a funcionar normalmente.

No último dia 11 de junho, ele havia recebido alta do hospital Copa D’ Or, no Rio de Janeiro. O ator ficou 28 dias internado para uma cirurgia de retirada da bolsa de colostomia.

“Aliviado e feliz de voltar para a casa. Foram momentos duros, mas estou aqui, firme e forte e cheio de saudade da minha família. Obrigada a todos por mais uma vez me emitirem esta corrente positiva. Não tenho como agradecer tanto amor e carinho”, disse ele emocionado.

A operação foi realizada no último dia 16 de maio e, na ocasião, foi considerada um sucesso pelos médicos, que o transferiram da UTI para o quarto no dia seguinte. A bolsa havia sido colocada no ano passado, após ele ter graves sequelas de uma internação por Covid.