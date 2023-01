Luciana Gimenez mostra pontos e hematomas após acidente

Gimenez também detalhou um pouco o processo de recuperação, que conta com o auxílio de um profissional de saúde

Maceió – AL

A apresentadora Luciana Gimenez, 53, mostrou registros dos hematomas e dos pontos em sua perna esquerda, após acidente sofrido ao esquiar em Aspen, Colorado, nos Estados Unidos.

Além de mostrar os machucados, Gimenez também detalhou um pouco o processo de recuperação, que conta com o auxílio de um profissional de saúde.

“Eu estou bem melhor. Ontem eu fui ao médico, ele me liberou para sair na rua, eu consegui dar uma respirada, sair por aí. Vou colocar as imagens [da perna quebrada]. Por favor, não se assustem, porque eu ainda estou com os pontos”, disse a famosa nos stories do Instagram.

Luciana Gimenez se acidentou em Aspen. A apresentadora se machucou enquanto esquiava na neve junto dos filhos, e precisou passar por uma cirurgia de emergência. Em publicações recentes, ela contou que estava andando de cadeira de rodas e sentindo muitas dores devido ao procedimento.