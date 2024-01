Luana Piovani relembra agressão de Dado Dolabella e critica relação com Wanessa Camargo

Dado foi condenado com base na Lei Maria da Penha por agredir fisicamente Luana e a camareira da artista em 2010

A atriz Luana Piovani usou os stories do Instagram nesta quarta-feira, 10, para criticar a relação de Dado Dolabella e Wanessa Camargo e relembrar a agressão que sofreu do ator. Dado foi condenado com base na Lei Maria da Penha por agredir fisicamente Luana e a camareira da artista em 2010.

Nesta quarta, a atriz repostou uma publicação de uma seguidora que falou sobre o caso. “Só eu que olho para ele e lembro que bateu na Luana Piovani ou acontece com vocês também?”, questionava a postagem, que trazia fotos de Wanessa e Dado. “Geral achando o casal ‘fofo'”, completou a seguidora.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do ator para um pronunciamento sobre a publicação da atriz, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Luana e Dado namoraram entre 2006 e 2008. Ele foi acusado pelo crime de lesão corporal em 2008, cuja pena pode chegar a 3 anos de detenção. Em 2010, o Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) condenou o ator a dois anos e nove meses de prisão em regime aberto.

O artista também já havia sido processado por Viviane Sarahyba, com quem tem um filho, acusado de agressões constantes. À época, Dado foi obrigado a não se aproximar de Viviane e de Luana.

Em maio do ano passado, Luana voltou a comentar o caso e criticou a falta de apoio que teve na ocasião. “Eu fui espezinhada, só tive apoio dos meus amigos e da minha família. As pessoas faziam chacota com o que eu tinha vivido”, disse em entrevista ao Acessíveis Cast.

Em 2022, Wanessa, que agora está no BBB 24, assumiu publicamente o relacionamento com o ator. Os dois chegaram a namorar no início dos anos 2000 e o término surpreendeu os fãs do casal em 2002.

Estadão Conteúdo