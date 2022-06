Luana Piovani nega dinheiro para fã e o aconselha a buscar Luciano Huck

A atriz falou em uma live nas redes que não possui dinheiro para ajudar outras pessoas, além das ações de caridade que já faz

Luana Piovani, 45, fez uma live em seu Instagram para interagir com seus seguidores e, ao se deparar com um comentário de uma internauta pedindo dinheiro, ela aproveitou para alfinetar o apresentador Luciano Huck, 50.

A ex-mulher de Pedro Scooby deixou claro que não possui dinheiro para ajudar outras pessoas, além das ações de caridade que já faz. “Falei para não pedir dinheiro gente! Eu trabalho para caramba, eu não tenho dinheiro suficiente para realizar coisas sabe?”, disse.

“A não ser que seja tipo, comidas, pequenas doações, essas coisas que a gente ajuda, mas essas questões assim, são mais com o Luciano Huck que é contratado há muitos anos e é ‘zilionário’, sempre foi”, completou a artista, citando o apresentador que já apresentou diversos quadros que auxiliavam pessoas com dificuldades financeiras.

“Acho que é justo pedir para ele! Não sei o que ele vai fazer né? Porque também é difícil, tem você e um milhão de pessoas pedindo um monte de coisa”, continuou a atriz. Recentemente, ela compartilhou críticas a influenciadora fitness Maíra Cardi, 38.

O texto compartilhado pela atriz fala sobre a empresa da esposa de Arthur Aguiar, finalista do BBB 22 (Globo), que tem um programa de emagrecimento. “Maíra Cardi é coach e cobra caro para dar esse tipo de ‘conselhos’ para mulheres. E, no ramo que a tornou famosa, ensina técnicas de emagrecimento baseadas, por exemplo, no jejum. Uma prática perigosíssima que pode incentivar a bulimia e anorexia. E não, ela também não é nutricionista e nem médica endocrinologista.”