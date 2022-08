Luana Piovani faz cena de nudez e sexo a três: ‘Me senti segura’

No filme de Beto Marquez, ela dá vida a Mina, uma mulher bissexual, amiga do protagonista Cabeto (Eriberto Leão)

Luana Piovani, após quase 30 anos de carreira, aceitou tirar a roupa em um filme, numa cena de sexo a três, no longa-metragem “Maior que o mundo”, que estreia na quinta-feira.

“A ideia do filme não quer vender corpos bonitos e sexo, entendeu? Sou uma personagem que não tem nada a ver com sensualidade. O sexo era apenas um pedaço da história. Achei que cabia ali. Eu estava feliz com o todo e me senti segura”, disse ela em entrevista ao jornal “O Globo”.

No filme de Beto Marquez, a atriz, de 45 anos, dá vida a Mina, uma mulher bissexual, amiga do protagonista Cabeto (Eriberto Leão). O longa-metragem foi gravado em 2018, antes de Piovani se mudar para Portugal, onde vive atualmente. Em breve, ela vai estrear na TV portuguesa com a novela Segredo.