Luana Piovani curte verão europeu e posa de topless com namorado

O casal esteve em Ibiza, na Espanha, aproveitando alguns dias de folga; A atriz compartilhou o registro nas redes sociais

Luana Piovani, 45, resolveu ousar em passeio com o namorado, Lucas Bitencourt. Aproveitando o verão europeu, ela resolveu fazer topless. Porém, para publicar nas redes sociais, colocou coraçõezinhos para “burlar” as proibições do Instagram.

O casal esteve em Ibiza, na Espanha, aproveitando alguns dias de folga. Há uma semana, Piovani já tinha dado o que falar depois de negar dar dinheiro a uma fã.

Ela fez uma live em seu Instagram para interagir com seus seguidores e, ao se deparar com um comentário de uma internauta pedindo dinheiro, ela aproveitou para alfinetar o apresentador Luciano Huck, 50.

A ex-mulher de Pedro Scooby deixou claro que não possuía dinheiro para ajudar outras pessoas, além das ações de caridade que já faz. “Falei para não pedir dinheiro, gente. Eu trabalho para caramba, eu não tenho dinheiro suficiente para realizar coisas sabe?”, disse.

“A não ser que seja tipo, comidas, pequenas doações, essas coisas que a gente ajuda, mas essas questões assim, são mais com o Luciano Huck que é contratado há muitos anos e é ‘zilionário’, sempre foi”, completou a artista, citando o apresentador que já apresentou diversos quadros que auxiliavam pessoas com dificuldades financeiras.