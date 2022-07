Luan Santana e Izabela Cunha ficam noivos

Fontes próximas ao artista afirmaram que o pedido aconteceu há cerca de duas semanas, e aconteceu em seu estúdio

O cantor Luan Santana, 31, está noivo de Izabela Cunha. A informação foi confirmada à Folha de S.Paulo pela assessoria de imprensa do cantor. Fontes próximas ao artista ainda afirmaram que o pedido aconteceu há cerca de duas semanas, e aconteceu em seu estúdio.

Apesar do casal, que assumiu o namoro novembro de 2021, ser discreto quanto a sua relação, fãs perceberam o anel de noivado na mão de Izabela nos bastidores de um show da turnê Luan City, idealizada pelo artista.

Luan também criou o Luan City Festival, que teve sua edição neste domingo (24) e contou com shows de Murilo Huff, Diego e Victor Hugo, e Matheus Fernandes. O projeto foi dedicado à sua mãe, Marizete Santana, e ocorreu no estacionamento do Serra Dourada, em Goiânia. A noiva do cantor também esteve presente no show.

“O Luan City Festival foi, mais que um festival, mais do que um show em Goiânia, o momento em que eu cheguei no local e vi as estruturas, olhei para cima e vi essa imensidão que dá a sensação de que estamos em Nova York ou Las Vegas, passou um filme na minha cabeça, foi um dia muito marcante, o público fez parte de um momento muito especial para mim”, disse o artista.