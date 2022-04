Lorena Improta diz que comprou quadro de R$ 12 mil sem querer em leilão

Lore levantou a mão sem saber que tratava-se de um leilão num gesto que ela imaginou ser apenas um aceno de “oi”

A dançarina Lorena Improta, 28, que atualmente pode ser vista no Dança dos Famosos na companhia de Xande de Pilares, comprou um quadro no valor de R$ 12 mil. Até aqui, tudo certo, afinal ela pode ser uma amante das obras de arte. O problema é que ela comprou sem querer.

O relato foi dado pela dançarina em vídeo e publicado na conta da Rainha Matos no Instagram. Segundo Lore, o caso aconteceu durante uma edição do São João da Thay, da influenciadora Thaynara OG. Lore levantou a mão sem saber que tratava-se de um leilão num gesto que ela imaginou ser apenas um aceno de “oi”.

“Desci do palco e o pessoal da TV me puxou para fazer a entrevista. Não estava focada no que estava acontecendo no palco após minha saída. Estava Preta Gil, Camila Queiroz e Thaynara OG em cima do palco fazendo um leilão que eu não sabia que estava acontecendo, porque eu estava dando entrevista”, começou ela.

“E a Camila Queiroz fala: ‘E aí, Lore Improta, e você?’. E e eu fiz assim (aceno com a mão), tipo ‘estou aqui’. Eu tinha acabado de sair da entrevista e ela disse: ‘R$ 10 mil?’. E eu assim (dando joia). Eu nem sabia onde eu estava”, emendou.

Porém, ela diz, Preta Gil alertou que o lance de R$ 10 mil já havia sido dado e aumentou a oferta para R$ 12 mil. “Eu nem sabia e comprei um quadro de R$ 12 mil. Estou com um quadro novo. Nem sei onde vou botar esse quadro”, finalizou.

Lore está de volta ao Domingão (Globo). Ex-Balé do Faustão, a baiana retornou para um novo desafio no programa, agora sob o comando de Luciano Huck. Ela é uma das professoras do Dança dos Famosos 2022, quadro de que participa pela primeira vez (exceto quando foi jurada técnica na edição de 2019).

“Está incrível demais [voltar ao programa]”, conta a bailarina à reportagem. “Tenho certeza de que vai ser uma experiência que vai me enriquecer de várias maneiras e me proporcionar momentos incríveis.

Eu estou muito feliz com o convite.”

Apesar de estar todos os domingos na televisão entre os anos de 2015 e 2017, Lore foi mesmo alçada à fama pela internet. Primeiro, fez sucesso como uma das bailarinas do canal FitDance, cujas coreografias são reproduzidas em academias de todo o país. Mas acabou ficando grande demais para o projeto.

Foi aí que ela criou sua própria empresa, com produtos, shows e canais no YouTube voltados para os públicos adulto e infantil. Além disso, ela soma quase de 13 milhões de seguidores nas redes sociais, com os quais gosta de dividir tanto coreografias quanto as novidades do casamento com o cantor Léo Santana, 33.

O marido, aliás, deve entrar na dança nessa nova fase de Lore. Não que ele vá ser um dos participantes do quadro, mas a professora garante que vai testar os passos com ele em casa antes de passar para o aluno. “Eu e o Léo temos o costume de dançar separados, mas eu vou usá-lo para poder pensar nos passos, com certeza”, garante ela.