Lily Allen revela que perdeu virgindade no Brasil, aos 12 anos

A cantora inglesa Lily Allen, 38, revelou algumas histórias pessoais no podcast Life’s Beach – e uma delas chamou a atenção dos internautas. No programa, a artista contou que perdeu a virgindade aos 12 anos, no Brasil, e que o pai chegou a chamar a polícia. “Perdi minha virgindade com um cara chamado Fernando no Brasil quando eu tinha uns 12 anos”, contou. Ela estava viajando com seu pai e irmão no País.

Quando seu pai, Keith, percebeu que ela não estava em casa, ele procurou as autoridades. “Na verdade, eu desapareci”, contou. “Não estou brincando, eles pensaram que eu realmente tinha desaparecido. Fui ao quarto de hotel dele e obviamente não voltei para o meu quarto”.

“Acordei e havia policiais por todo o hotel. Eles estavam literalmente vasculhando a praia. As pessoas acharam que eu tinha me afogado”, contou Lily, entre risadas. “Eu não tive coragem de dizer que não, eu estava perdendo a minha virgindade” “Foi tudo um pouco traumático e não fiz sexo novamente por um tempo”, disse.

Ela também contou que já esteve no Rio de Janeiro e em São Paulo e adora a América do Sul. A cantora, já fez turnê pelo Brasil, se afastou da música há alguns anos e está atuando no Reino Unido.

Hoje, Lily Allen está com David Harbour, ator de Stranger Things. Os dois se casaram em 2020.

Estadão Conteúdo