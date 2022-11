Lil Nas X aparece nu em banheira e fãs pedem para alguém remover bolhas

Recentemente, Lil Nas X passou a enfrentar um processo judicial por causa do vídeo promocional “Gives Brith”

O cantor Lil Nas X, de 23 anos, apareceu nu em banheira de hotel e enlouqueceu fãs em suas redes sociais.

Em seu perfil do Instagram, ele compartilhou nesta quarta-feira (16) alguns cliques completamente nu em uma banheira coberto apenas por bolhas de sabão.

Nos comentários, o artista recebeu uma chuva de elogios. “Alguém sabe como remover as bolhas de sabão da foto? É para um amigo”, brincou um seguidor. “Remova as bolhas, por favor”, disse outro. “Maravilhoso”, completou mais um.

Recentemente, Lil Nas X passou a enfrentar um processo judicial por causa do vídeo promocional “Gives Brith”, que fez parte do anúncio para o lançamento do álbum “Montero”.