Letícia Spiller surge de maiô vermelho em banho de piscina e ganha elogios 

A artista compartilhou um vídeo em suas redes sociais renovando seu bronzeado e encantou seus seguidores e fãs

Nesta última quarta-feira (3), a atriz Letícia Spiller, de 49 anos, compartilhou em suas redes sociais um vídeo onde deixou seus seguidores e fãs encantados. Usando um maiô vermelho, a artista apareceu curtindo um dia de piscina enquanto fazia charme ao se refrescar.

No vídeo, Spiller aparece em bons momentos de descanso e escreveu na legenda de sua postagem: “Apenas relaxando”. Nos comentários, seguidores e internautas deixaram vários elogios para a artista.

“A natureza merece te ver. Melhorou bastante a paisagem”, disse um fã. “Maravilhosa”, comentou outro seguidor. “Você está lindíssima!”, disse outra seguidora da artista. “A beleza está no ar”, comentou um quarto fã.

Recentemente, Letícia Spiller apareceu com um novo look em suas redes sociais. A mudança foi realizada pelo beauty artist Anderson Couto, no Rio de Janeiro. “Camadas longas e loiro baunilha para Leticia”, disse o profissional.