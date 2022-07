Leonardo faz festa de aniversário e filho fica de fora: ‘Não sabíamos da comemoração’

A celebração foi presente de sua esposa, Poliana Rocha, porém acabou deixando de fora algumas pessoas da família

O cantor Leonardo comemorou seu aniversário de 59 anos nesta segunda-feira (25) e ganhou uma festa na Fazenda Talismã, em Goiás. A celebração foi presente de sua esposa, Poliana Rocha, porém acabou deixando de fora parte da família.

Thais Gebelein, nora do cantor e esposa de Pedro Leonardo, contou em seus Stories do Instagram que ela, o marido e suas filhas não foram avisados da festa. “A gente não foi para a fazenda. A gente não sabia que iria ter a comemoração”, começou.

“Mas também estamos aqui no interior de São Paulo. É longe. Desejamos tudo de melhor para o Leo. É uma alegria sempre estar do lado dele. É sorriso, é muito gostoso, mas nem sempre a gente consegue [estar junto]. Mas está tudo certo, está tudo em paz. A gente deseja, mesmo de longe, todas as energias positivas, todas as bênçãos desse mundo, muita saúde”, completou a influenciadora.

Antes da comemoração, Poliana Rocha chegou a comentar que a festa seria para poucos convidados, devido a quantidade de quartos da fazenda Talismã, localizada em Jussara -a cerca de 220 quilômetros de Goiânia (GO), que leva este nome devido a um dos primeiros sucessos da dupla Leandro e Leonardo.

Pedro Leonardo e Thais Gebelein são casados desde o ano de 2010. Juntos, eles são pais de duas meninas, Maria Sophia e Maria Vitória. Leonardo também é pai de Zé Felipe, João Guilherme, Jéssica Beatriz, Matheus Vargas e Monyque Isabella.