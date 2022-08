Léo Lins volta a fazer ‘piada’ com a doença hidrocefalia

Em seu canal do YouTube, o comediante compartilhou um de seus shows de stand-up comedy que fala da demissão

Mesmo sendo demitido do SBT, parece que Léo Lins não aprendeu e voltou a fazer ‘piada’ com pessoas com hidrocefalia. Em seu canal do YouTube, o comediante compartilhou um de seus shows de stand-up comedy. Em um certo trecho do vídeo, Lins brinca com sua demissão da emissora e o cancelamento que sofreu após fazer uma piada com a doença.

“Primeiro show pós-cancelamento, vocês viram né, esse [cancelamento] agora foi grande, a piada da hidrocefalia. Vocês viram, né? O que muita gente não entende, é que eu faço essas piadas no palco, eu jamais faria piada com deficiente no meio da rua, com qualquer pessoa. Eu não ia ver um anão no ponto de ônibus e falar: ‘Aqui não passa carrinho da hot wheels não, ein”, começou ele.

“Empurrar ele (anão) no meio fio e falar: ‘Ó o suicídio’… Não, de verdade, não me considero desempregado, e agora estou tocando outros projetos paralelos, aliás, um deles, quando estiver terminando o show, se alguém tiver indo lá para os lados da zona leste, eu tô trabalhando de Uber”, continua.

Léo Lins ainda cita de forma pejorativa as pessoas com hidrocefalia: “Eu fiquei pensando, já pensou se eu viro uber, e meu primeiro passageiro é uma pessoa com hidrocefalia… Ah, pelo menos eu não ia precisar oferecer água”, finaliza.