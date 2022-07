Lea Michele fará protagonista em musical da Broadway e web relembra ‘Glee’

Atriz e cantora interpretará Funny Brice em ‘Funny Girl’, substituindo Beanie Feldstein

A atriz e cantora Lea Michele, 35, irá substituir Beanie Feldstein no remake da Broadway do musical “Funny Girl”. Após o anúncio, o nome da artista chegou a ser o segundo tópico mais comentado do Twitter, na tarde desta segunda-feira (11).

Fãs e internautas celebraram a conquista de Michele –que já tinha deixado claro seu interesse em atuar na produção– e relembraram sua personagem icônica em “Glee”, a estudante Rachel Berry, que também sonhava em viver a personagem que ajudou a impulsionar a carreira de Barbra Streisand.

Ao longo das seis temporadas de “Glee”, Rachel Berry canta quase todas as músicas de “Funny Girl”, e, após sua formatura, a personagem passa a estrelar o remake do musical. “Estávamos pensando em fazer isso logo depois de ‘Glee’, mas eu fiz muitas das músicas de ‘Funny Girl’ na série, então parecia um pouco breve”, disse ela, em 2017, sobre estar na produção.

eldstein anunciou neste domingo (10) que deixaria o show em 31 de julho. Ela atribuiu sua saída antecipada a uma decisão da produção de “levar o musical em uma direção diferente”. Michele deve assumir o papel em 6 de setembro.

Neste meio tempo, a atriz Julie Benko será Fanny Brice entre 2 de agosto e 4 de setembro, e às quintas-feiras a partir de 8 de setembro.Jane Lynch, que interpreta a Sra. Brice, também está deixando a produção mais cedo do que o esperado e será substituída por Tovah Feldshuh (“Yentl”) a partir de 6 de setembro.