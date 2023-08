Larissa Manoela renuncia a 18 milhões de reais para encerrar laços com os pais

Este mês, os pais de Larissa endereçaram uma carta ao programa Fofocalizando (SBT), lamentando o rompimento com a filha

A atriz Larissa Manoela compartilhou sua decisão de romper os laços com seus pais e renunciar a um patrimônio avaliado em R$ 18 milhões, em uma entrevista veiculada no programa Fantástico neste domingo (13).

Na conversa com a repórter Renata Capucci, a jovem de 22 anos, originária do Paraná, revelou que durante anos confiou a Silvana e Gilberto, seus pais, a administração de seus ganhos financeiros acumulados ao longo de sua carreira. No entanto, após atingir a maioridade e perceber uma série de falsidades, Larissa optou por tomar as rédeas de suas finanças.

“Até para qualquer tipo de pagamento eu tinha que pedir autorização. Eu só queria entender esse negócio, eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago”, explicou a atriz durante a entrevista.

Ao solicitar acesso aos contratos da sua empresa, Larissa se deparou com a constatação de que possuía direito a apenas 2% dos rendimentos, enquanto seus pais detinham os restantes 90%. Como resultado, em maio deste ano, a atriz comunicou sua intenção de lançar uma empresa própria, com ela no comando, responsável por gerenciar seus contratos.

“Foi muito doloroso para mim ouvir tantas mentiras, tantas histórias distorcidas”, desabafou a cantora, que deu início à sua carreira ainda na infância. O programa exibiu gravações de conversas entre Larissa e sua mãe, onde Silvana chegou a chamá-la de “mercenária” em uma das interações. Em outra gravação, ela afirmou que dali em diante Larissa apenas a teria como mãe “no nome”.

Larissa também revelou que recebia uma mesada dos pais, apresentando uma gravação em que pedia ao pai para transferir dinheiro para que ela pudesse comprar algo para comer. “Pai, será que você consegue fazer uma transferência para minha conta? Eu queria comprar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor?”, dizia a atriz na gravação.

Sobre sua decisão de renunciar ao patrimônio acumulado, Larissa afirmou: “Minha escolha de abrir mão do meu negócio é a convicção de que meu caminho me trará grandes realizações. Tenho apenas 22 anos. Tenho plena consciência de que esta é a minha escolha, e quero proporcionar esse conforto aos meus pais”, respondeu a cantora quando questionada por Capucci sobre a possibilidade de reaver os R$ 18 milhões do patrimônio da primeira empresa que permaneceram com seus pais.

Após o anúncio da criação de sua nova empresa, Gilberto, pai de Larissa, postou uma mensagem enigmática nas redes sociais, sugerindo: “Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por trinta anos. Alimente um humano por trinta anos e ele te esquecerá em três dias”.

Este mês, os pais de Larissa endereçaram uma carta ao programa Fofocalizando (SBT), lamentando o rompimento com a filha: “Por mais que tentem nos separar hoje com injúrias, difamações e até lançando histórias inverídicas na imprensa, sempre seremos seus pais e ela sempre será nossa filha. Lamentamos muito que terceiros estejam tentando criar um ambiente hostil em nossa relação”.

