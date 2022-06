Larissa Manoela fala sobre a amizade com Maisa: ‘É um presente’

Além da amiga, a apresentadora também recebeu homenagens dos pais e do ator Jean Paulo, o Cirilo de “Carrossel”

Chamada por Luciano Huck de pequena prodígio da televisão brasileira, a atriz e apresentadora Maisa Silva, 20, foi uma das convidadas do júri artístico da Dança dos Famosos, no “Domingão com Huck”, neste domingo (19).

Maisa contou um pouco de sua história na televisão, onde começou a trabalhar aos três anos, e recebeu homenagens dos pais e dos atores Jean Paulo e Larissa Manoela, com quem contracenou na novela “Carrossel” (SBT).

“É um presente na minha vida ser sua amiga”, disse Larissa Manoela, 21. “Crescemos juntas. Era muito gostoso atrelar o nosso trabalho com a diversão e com o carinho que surgiu de melhores amigas”

Maisa falou, durante o programa, sobre os efeitos de ter começado a trabalhar tão cedo e disse que os pais têm o mérito de proporcionar uma base familiar que a deixa tranquila.

Huck mostrou cenas da atriz e apresentadora nos programas “Bom Dia & Cia”, “Programa da Maisa” e na novela “Carrossel”, todos no SBT. As cenas dela pequena ao lado de Silvio Santos não foram ao ar, mas Huck lembrou-se desses momentos como icônicos.

O apresentador do “Domingão” brincou também que faria sucesso em casa, com a filha, Eva, 9, por estar ao lado de Maisa.

Os pais da apresentadora, Celso Andrade e Gislaine Silva Andrade, também deram depoimentos. “Sou o time Maisa futebol clube”, disse o pai

Jean Paulo, o Cirilo de “Carrossel”, contou sobre o seu primeiro encontro com Maisa, nos bastidores da novela. Segundo o ator, ela chegou como um trovão, rodeada de meninas, e ao passar pelo futuro amigo apertou as bochecha dele e falou: “Nossa, que fofinho”.