Lance Reddick, ator de ‘John Wick’, morreu devido a doença cardíaca

O documento obtido pelo site americano aponta a causa imediata da morte de Reddick como doença isquêmica do coração

São Paulo – SP

A causa da morte do ator americano Lance Reddick foi uma doença do coração e das artérias, segundo documento obtido pelo portal de notícias americano TMZ no início desta semana.

O ator, conhecido por interpretar o policial Cedrick Daniels na série “The Wire” e Charon na franquia de filmes “John Wick”, foi encontrado morto em sua casa na Califórnia no dia 17 de março. De acordo com o TMZ, foi a esposa do ator, Stephanie, que o encontrou desacordado no jardim e ligou para a emergência.

A causa da morte, no entanto, não tinha sido revelada até então.

O documento obtido pelo site americano aponta a causa imediata da morte de Reddick como doença isquêmica do coração e doença arterial coronariana aterosclerótica. A certidão de óbito diz que Reddick deveria ser cremado.

Formado em artes cênicas na Universidade Yale, o ator fez seus primeiros papéis em meados dos anos 1990, com quase 30 anos de idade. Pouco antes de morrer, Lance estava fazendo uma turnê de divulgação do filme “John Wick: Capítulo 4”, lançado no Brasil em 23 de março. Em homenagem, seus colegas de elenco usaram fitas azuis na estreia do filme em Los Angeles.

Keanu Reeves, intérprete do protagonista dos filmes, lembrou a participação do colega também durante as entrevistas. O ator disse que Reddick era um artista especial e afirmou que foi a honra de uma vida inteira trabalhar com ele.

Nos quatro filmes da franquia, Reddick viveu o concierge Charon, que acolhe e ajuda o protagonista em sua vingança contra o sistema.

Reddick também deixou sua marca nas produções para TV americana, interpretando policiais e agentes de segurança. Em “The Wire”, por exemplo, deu vida ao policial Cedric Daniels, que ascende na hierarquia das forças de Baltimore ao longo das temporadas do programa.

Já na série “Fringe”, que foi ao ar em 2008, interpretou Phillip Broyles, agente responsável pela divisão do FBI que investigava eventos envolvendo ciência especulativa.

A partir de 2013, o ator dedicou a carreira ao cinema e teve participações em filmes independentes como “O Hóspede” e “Faults”, de 2014, além de blockbusters do porte de “Invasão ao Serviço Secreto”, de 2019, e “Godzilla vs. Kong”, de 2021.