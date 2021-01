Laerte deixa a UTI depois de apresentar uma melhora em seu quadro de Covid-19

PUBLICIDADE

Na tarde desta quinta-feira (28), a cartunista Laerte Coutinho, de 69 anos, deixou a UTI do InCor, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, e foi transferida para o quarto, após apresentar melhora em seu quadro de Covid-19.

Segundo o boletim do hospital, Laerte vai permanecer em tratamento medicamentoso durante os próximos dias, com auxílio de cateter de oxigênio e fisioterapia respiratória.

“A não ser que ocorra intercorrência importante na evolução da paciente, novo boletim médico será divulgado somente em sua alta hospitalar”, informou o InCor.

Internada no Instituto do Coração, em São Paulo, desde o dia 21 de janeiro, a cartunista teve uma piora no início desta semana e precisou ser transferida para a UTI na última terça-feira (26).

No dia, Rafael Coutinho, filho de Laerte, agradeceu as mensagens de carinho e tranquilizou os fãs. “O estado ainda não é grave, mas requer cuidados”, escreveu em sua rede social.

As informações são da Folhapress