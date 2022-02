Kris Jenner registra marca para produções da família Kardashian Jenner

A empresa supervisionará todo o império Kardashian Jenner, incluindo desde os canais no YouTube até as mídias sociais de cada um

A empresária e socialite Kris Jenner, 66, apresentou documentos legais para o registro da marca Kardashian Jenner Productions. Segundo o site TMZ, a apresentadora ainda será a presidente da produtora.



A empresa supervisionará todo o império Kardashian Jenner, incluindo desde os canais no YouTube até as mídias sociais de cada um. No entanto, Kris não tem pretensão de ser presidente da empresa para sempre, e deve deixar o comando para um de seus seis filhos –ou um dos 11 netos.



As produções lançadas a partir da produtora devem acarretar tudo o que é relacionado ao entretenimento e cultura pop. Um exemplo é a nova série da família que será lançada na plataforma de streaming Hulu, em 14 de abril.



Em dezembro do ano passado, a modelo Kim Kardashian, 41, mostrou os presentes que Kris Jenner deu para a família, em seus Stories do Instagram. A empresária havia presentado as filhas com carros elétricos coloridos.



Os carros são da marca Moke, e tem uma variedade de tons entre os escolhidos por Jenner, estão rosa, amarelo, branco e laranja. “Olha para os nossos presentes de Natal da minha mãe! Para todos os seus filhos”, disse Kim, a fundadora da SKIMS. “Obrigada mamãe”, escreveu ela na publicação.



Durante o vídeo, Kim mostra um dos carros, branco com uma caveira desenhada no capô, e diz: “Este deve ser de Kourtney e Travis [Barker], com certeza!”. Em seguida, ela mostra outros carros e acrescenta que “Khloé e eu pegamos os rosa!”.



Além dos presentes, Kris Jenner também lançou uma música na véspera do Natal. Ela divulgou sua versão de “Jingle Bells”, com Kourtney Kardashian tocando sinos enquanto seu noivo, o baterista do Blink-182 Travis Barker, estava tocando bateria.