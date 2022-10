Kourtney Kardashian e Travis Barker compram casa na praia por R$ 77 milhões

A casa foi toda reformada e conta com sacada com isolamento acústico, deck privativo com escadaria para a praia, churrasqueira, garagem para dois carros e carregador especial para modelos Tesla

Mais apaixonados que nunca, Kourtney Kardashian e Travis Barker compraram a primeira mansão juntos: uma casa à beira mar localizada em Santa Barbara, na Califórnia.

A residência foi adquirida por US$ 14,5 milhões, cerca de R$ 77,54 milhões, de acordo com o US Weekly. A dono anterior do local era o apresentador Conan O’Brien que pagou cerca de US$ 8 milhões (R$ 42,8 milhões) na mansão de 195 metros quadrados em 2015.

A casa foi toda reformada e conta com sacada com isolamento acústico, deck privativo com escadaria para a praia, churrasqueira, garagem para dois carros e carregador especial para modelos Tesla. Além do luxo na residência, eles também têm vizinhos famosos já que ao lado da casa de Ashton Kutcher e Mila Kunis.

O local escolhido não foi em vão, já que Santa Barbara foi o local que Kourtney foi pedida em casamento em 2021 pelo baterista da Blink-182. Além disso, apesar de terem se casado, eles ainda não estavam morando juntos.

Para o podcast “Not Skinny, Not Fat”, a dona da Poosh explicou porque ainda não morava com o músico:

“Queremos que nossos filhos também se sintam realmente confortáveis, e eles todos viveram em suas casas pela maior parte de suas vidas. Cada um deles tem seu quarto. Quando as crianças estão na casa do pai, eu fico na casa dele e ainda há noites em que ficamos um na casa um do outro”, explicou.