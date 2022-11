Kit Connor, de ‘Heartstopper’, lamenta falta de representação bi na mídia

Em outubro, Kit foi “forçado a sair do armário” por fãs da série e declarou ser bissexual por meio das redes sociais

O ator Kit Connor, 18, deu sua opinião sobre a falta de representação bissexual na mídia durante um painel do Critic’s Choice Award.

Segundo o protagonista de “Heartstopper” (Netflix), a retratação de bissexuais, e principalmente de homens bissexuais, é “chocantemente baixa” nas telas.

“É chocante porque uma grande parte da comunidade LGBTQIA+ é bissexual. É uma comunidade enorme, mas não conseguimos muita representação”, lamentou ele.

Em outubro, Kit foi “forçado a sair do armário” por fãs da série e declarou ser bissexual por meio das redes sociais. Na época, ele afirmou que deixaria o Twitter após o vazamento de um suposto vídeo dele de mãos dadas com a futura protagonista do filme “Cuban Girl’s Guide”, Maia Reficco. Após esse episódio, ele foi acusado de queerbaiting pelos fãs, ou seja, de se promover usando a causa LGBTQIA+. Antes disso, o ator havia se recusado a declarar sua sexualidade.

Durante o painel, Kit também falou sobre seu personagem na série de sucesso. Na produção, o adolescente Nick Nelson descobre sua sexualidade ao desenvolver um romance com um colega de colégio.

“Foi um verdadeiro prazer representar essa jornada. […] Não é só descobrir ou não se você é um menino atraído por outro menino.

É também descobrir se tudo que ele pensava sobre sexualidade é de repente inválido ou se é algo que ele ainda deseja reconhecer.

Eu acho que é uma coisa que não vemos com muita frequência”, avaliou.

Em maio deste ano, a Netflix renovou “Heartstopper”, e anunciou que a série ganhará pelo menos mais duas temporadas.