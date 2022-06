Kim Kardashian põe briga de lado e elogia Kanye West em postagem

A socialite fez elogios públicos ao ex em celebração ao Dia dos Pais nos Estados Unidos, comemorado no terceiro domingo de junho

Kim Kardashian, 41, colocou de lado todas as brigas públicas, discussões e polêmicas após o divórcio e fez elogios públicos a Kanye West, 45, em celebração ao Dia dos Pais nos Estados Unidos, comemorado no terceiro domingo de junho.

“Obrigado por ser o melhor pai para os nossos bebês e por amá-los do jeito que você faz. Feliz Dia dos Pais, Ye”, escreveu Kim na publicação com uma imagem em que ele aparece com alguns dos filhos.

Os dois são pais de quatro crianças: North, 9, Saint, 6; Chicago, 4 e Psalm, 3. Eles, que se casaram em 2014, estão oficialmente separados desde março.

Em abril, Kim contou que, apesar das polêmicas, os dois conversam sobre os filhos e que os pequenos já entenderam a separação. “Sou muito aberta e honesta com eles”, afirmou a socialite no programa Good Morning America.

“Os mais novos não entendem tanto, mas os meus dois mais velhos sabem o que está acontecendo. E você tem que realmente estar lá para eles, não importa o que aconteça, mesmo nesta vida louca que vivemos. Você só precisa ter um diálogo realmente aberto com seus filhos”, completou.

“Então, você sabe, eu odeio que isso tenha acontecido assim, mas quando se trata de família, eu e Kanye sempre seremos uma família”, completou.