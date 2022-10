Kim Kardashian mantém distância de Kanye West após ataques do ex

Pessoas próximas de Kim relataram que a socialite não fala diretamente com o rapper há semanas

Kim Kardashian, 41, passou pelos altos e baixos dos episódios de saúde mental de seu ex-marido, Kanye West, 45. Embora tenha intervindo para ajudar no passado, desta vez a situação é bem diferente e ela quer distância do rapper.

De acordo com o site TMZ, pessoas próximas da socialite relataram que ela não fala diretamente com ele há semanas. Nas redes sociais, Kim havia admitido que não aguenta mais os grandes desabafos que seu ex, sobre a custódia dos quatro filhos do casal.

Já fontes próximas a Kanye informaram ao site que gostariam que Kim ainda estivesse próximo a ele, mas isso simplesmente não está acontecendo, inclusive se preocupando com que o artista possa perder dinheiro. As fontes completaram que Kanye tentou entrar em contato com Kim, mas ela não respondeu. Em um jogo de basquete, na semana passada, Kanye apareceu vestindo uma camiseta escrita ”White Lives Matter”, o que gerou grande polêmica.

Testemunhas disseram que Kim não falou com Kanye, e se recusou a olhar na direção dele. Além disso, segundo o TMZ, ela está pagando um segurança extra na escola de seus filhos após as repetidas menções de Kanye nas mídias sociais.