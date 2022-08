Kim Kardashian faz procedimento para ‘apertar’ estômago: ‘Doloroso, mas vale’

A empresária já chocou seus seguidores outras vezes ao afirmar que faria tudo para manter a aparência mais jovem

A socialite Kim Kardashian, 41, surpreendeu fãs e seguidores ao mostrar registros do resultado de um novo procedimento estético no estômago ao qual se submeteu. “Isso é uma virada de jogo”, escreveu em seus Stories.

“Fiz laser morfeo para apertar meu estômago. Acho que esse é meu tratamento a laser favorito. É doloroso, mas vale a pena”, completou ela. A também empresária já chocou seus fãs outras vezes ao afirmar que faria tudo para manter a aparência mais jovem.

“Se você me dissesse que eu literalmente teria que comer cocô todos os dias para parecer mais jovem, eu comeria. Eu apenas comeria”, disse ela, em recente entrevista ao jornal The New York Times.

Recentemente, ela recebeu críticas após publicar uma frase motivacional e aparecer em um jato particular avaliado em US$ 150 milhões -cerca de R$ 824 milhões na cotação atual.

“As pessoas mais felizes não tem o melhor de tudo. Elas apenas fazem o melhor de tudo”, compartilhou ela, em seus Stories do Instagram. Os seguidores da modelo e internautas passaram a criticar a frase, já que Kim leva um estilo de vida luxuoso.

“Kimberly, você literalmente tem o melhor de tudo”, escreveu um usuário do Reddit. “Elas podiam parar com a falsa gratidão de agir como se não tivessem tudo”, disse ainda outro. “Tudo bem, então desista de todas as suas coisas, Kim, e veremos o quão feliz você está”, provocou um terceiro.