Kim Kardashian é criticada após publicar frase motivacional sobre ‘não ter tudo’

A empresária compartilhou a mensagem e apareceu em um jato particular avaliado em US$ 150 milhões -cerca de R$ 824 milhões na cotação atual

A socialite Kim Kardashian, 40, recebeu críticas neste domingo (24) após publicar uma frase motivacional e aparecer em um jato particular avaliado em US$ 150 milhões -cerca de R$ 824 milhões na cotação atual.

“As pessoas mais felizes não tem o melhor de tudo. Elas apenas fazem o melhor de tudo”, compartilhou ela, em seus Stories do Instagram. Os seguidores da modelo e internautas passaram a criticar a frase, já que Kim leva um estilo de vida luxuoso.

“Kimberly, você literalmente tem o melhor de tudo”, escreveu um usuário do Reddit. “Elas podiam parar com a falsa gratidão de agir como se não tivessem tudo”, disse ainda outro. “Tudo bem, então desista de todas as suas coisas, Kim, e veremos o quão feliz você está”, provocou um terceiro.

No início de junho, ela fez um tour para os seguidores mostrando o interior de seu jato particular, intitulado Kim Air. No vídeo, reproduzido pelo jornal Daily Mail, a socialite contou que cada assento tem um carregador de telefone e os estofamentos são feitos do tecido caxemira, um dos mais caros do mundo.

No tour, ela recebe seus amigos e equipe dentro do avião, para mostrar o trabalho que ela colocou no espaço. Por fim, ela ainda brinca que ninguém pode tocar em nada. “Sinto que estou fazendo um MTV Cribs para aviões”, acrescenta.